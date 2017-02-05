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Balıkesirspor takmadı

TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle verilen arada Süper Lig temsilcisi Bursaspor ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybederken, Teknik Direktör Can Cangök, sergilenen futbola olumlu...

Balıkesirspor takmadı
TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle verilen arada Süper Lig temsilcisi Bursaspor ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybederken, Teknik Direktör Can Cangök, sergilenen futbola olumlu not verdi. Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Cangök, "Skor önemli değil. Güçlü bir rakiple oynadık. İyi bir hazırlık karşılaşması oldu. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, Göztepe maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu. Günü dinlenerek geçiren Balıkesirspor, 13 Şubat Pazartesi günü İzmir'de oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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