Balıkesirspor, Sivasspor'dan çekinmiyor

TFF 1'inci Lig'de son maçta lider Evkur Yeni Malatyaspor'la evinde berabere kalan Balıkesirspor, bu hafta zirve takipçisi Sivasspor'dan çekinmiyor.

Kırmızı beyazlı ekip son 4 karşılaşmada yenilmeden 8 puan toplayıp play off yarışına yeniden ortak olurken Teknik Direktör Can Cangök, "Ligde her takım bir diğerinden puan alabiliyor. Bu tabloda sezon sonunda nerede olacağımızı söylemek kolay değil ama biz Play off hattında kalıp üst sıralara yükselmek için mücadele edeceğiz. Bu anlamda Sivasspor gibi zorlu deplasmanda alınacak puanlar bize önemli avantaj getirir" dedi.

Süper Lig'den geçen sezon düşen, ligde 44 puanlı Evkur Yeni Malatyaspor'u 42 puanla ikinci sıradan takip eden Sivasspor'un gücüne dikkat çeken Cangök, "Rakibimiz güçlü ve kaliteli oyunculara sahip iddialı bir takım. Bizde iyi bir ekibiz. Kafamızdakileri sahaya yansıttığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Sivas'tan en iyi sonuçla, puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Balıkesirspor, kulübün U17 takımında forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ı profesyonel yaptı. Başkan Feyyaz Çiftçi, 3 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun gelecekte Türk futbolunun yıldızlarından biri olmasını beklediklerini söyledi.