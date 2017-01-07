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Balıkesirspor rahatladı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Balıkesirspor'da aylar önce kadro dışı bırakılıp affedilen Abdulkadir'in yanı sıra alacak sorunları çözülen Cüneyt, Foxi, Glumac, Bekamenga ve Eray'ın kampa katılması...

Balıkesirspor rahatladı
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Balıkesirspor'da aylar önce kadro dışı bırakılıp affedilen Abdulkadir'in yanı sıra alacak sorunları çözülen Cüneyt, Foxi, Glumac, Bekamenga ve Eray'ın kampa katılması teknik heyeti rahatlattı. Teknik direktör Can Cangök, takımda morallerin yüksek olduğunu belirterek, "Eksik olan bölgelere takviye yapmak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
Kampa davet ettikleri Eskişehirspor'dan geçen yıl ayrılan Erkut'un da performansının umut verici olduğunu dile getiren Cangök, "Herkes büyük bir özveriyle antrenmanlarını yapıyor. Altyapıdan gelen Görkem, Kaan, Emre, İbrahim, Akçan, Çağatay da çok hırslı. İkinci yarıda üst sıraları zorlayacağız" dedi. Bal-Kes Antalya'daki ilk hazırlık maçında yarın Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bellis Deluxe Hotel'in sahasındaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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