Balıkesirspor rahatladı

Kampa davet ettikleri Eskişehirspor'dan geçen yıl ayrılan Erkut'un da performansının umut verici olduğunu dile getiren Cangök, "Herkes büyük bir özveriyle antrenmanlarını yapıyor. Altyapıdan gelen Görkem, Kaan, Emre, İbrahim, Akçan, Çağatay da çok hırslı. İkinci yarıda üst sıraları zorlayacağız" dedi. Bal-Kes Antalya'daki ilk hazırlık maçında yarın Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bellis Deluxe Hotel'in sahasındaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Kampa davet ettikleri Eskişehirspor'dan geçen yıl ayrılan Erkut'un da performansının umut verici olduğunu dile getiren Cangök, "Herkes büyük bir özveriyle antrenmanlarını yapıyor. Altyapıdan gelen Görkem, Kaan, Emre, İbrahim, Akçan, Çağatay da çok hırslı. İkinci yarıda üst sıraları zorlayacağız" dedi. Bal-Kes Antalya'daki ilk hazırlık maçında yarın Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bellis Deluxe Hotel'in sahasındaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.