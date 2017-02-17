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Balıkesirspor PSG gibi oynayacak

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor'da pazar günü iç sahada Bandırmaspor ile oynanacak derbi için geri sayım başlarken teknik direktör Can Cangök, oyuncularını Paris Saint Germain örneği...

Balıkesirspor PSG gibi oynayacak

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor'da pazar günü iç sahada Bandırmaspor ile oynanacak derbi için geri sayım başlarken teknik direktör Can Cangök, oyuncularını Paris Saint Germain örneği ile motive ediyor.
Futbolcularıyla yaptığı toplantılarda Fransız takımının hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiği maçı hatırlatan Cangök, "Bizi galibiyete taşıyacak en önemli silah, saha içi yardımlaşma olacak. Paris Saint Germain, bunun en güzel örneğin vererek Barcelona'ya 4 gol attı. Bizim de tek yapmamız gereken birlikte hareket ederek sonuca gitmek" dedi.
Geçen hafta deplasmanda 1-1 biten Göztepe maçında özellikle ilk yarıda sergiledikleri futbolun kendisini umutlandırdığını sözlerine ekleyen Can Cangök, "Bandırmaspor'u yenip alt sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkını artırmak ve iyice rahatlamak istiyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılırsak Ümraniyespor'la oynayacağımız erteleme müsabakasına da daha iyi bir psikoloji ile hazırlanmış oluruz" diye konuştu.
Kırmızı beyazlı ekibin son antrenmanında sakat olan Oğuzhan Çapar takımdan ayrı çalışırken Taraftarlar Derneği üyeleri de futbolculara baklava ikram edip başarı diledi. 

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