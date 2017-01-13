Balıkesirspor perdeyi Ümraniye'de açıyor

Bazı oyuncular geç katılmasına rağmen devre arasında Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, "Takım olarak Ümraniyespor maçına tam anlamıyla motive olduk. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.
Bazı oyuncular geç katılmasına rağmen devre arasında Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, "Takım olarak Ümraniyespor maçına tam anlamıyla motive olduk. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.