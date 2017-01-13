Balıkesirspor perdeyi Ümraniye'de açıyor

BALIKESİRSPOR, TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek, Türkalp'in yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Osman Karakaş yapacak. İlk yarıyı 24 puanla 6'ncı sırada bitiren Balıkesirspor ile, 23 puanla bir basamak altında yer alan Ümraniyespor'un mücadelesi TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak. Transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan Balıkesirspor, sözleşmesini feshederek Şanlıurfaspor ile anlaşan N'Daudet dışında sahaya ilk yarıdaki kadrosuyla çıkacak.

Bazı oyuncular geç katılmasına rağmen devre arasında Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, "Takım olarak Ümraniyespor maçına tam anlamıyla motive olduk. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.