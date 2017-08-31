Balıkesirspor, Mehmet'in performansından memnun

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Balıkesirspor Baltok'un geçen sezon ezeli rakibi Bandırmaspor'dan transfer ettiği Mehmet Boztepe, sezona iyi başladı. Geçen sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ilk 3 haftada attığı goller ve asistleriyle kırmızı beyazlıları mutlu etti. Hazırlık maçlarında da başarılı bir grafik ortaya koyan Mehmet, ilk haftada 2-2 biten Adana Demirspor müsabakasında 1'er gol ve asistle oynadı.

İkinci haftada deplasmanda 4-3 kaybedilen Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor mücadelesini de boş geçmeyen deneyimli futbolcu, 1 kez fileleri sarsmayı başarırken, 2-1 kazanılan Altınordu karşılaşmasında da Abdulkadir'e gol pasını veren isim oldu. Mehmet Boztepe, Balıkesirspor'un kazandığı 4 puanda büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan 3 günlük bayram iznine çıkan Balıkesirspor, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına pazar günü başlayacak.





