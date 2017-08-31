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Balıkesirspor, Mehmet'in performansından memnun

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Balıkesirspor Baltok'un geçen sezon ezeli rakibi Bandırmaspor'dan transfer ettiği Mehmet Boztepe, sezona iyi başladı. Geçen sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki kanat...

Balıkesirspor, Mehmet'in performansından memnun
TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 4 puanla kapatan Balıkesirspor Baltok'un geçen sezon ezeli rakibi Bandırmaspor'dan transfer ettiği Mehmet Boztepe, sezona iyi başladı. Geçen sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu ilk 3 haftada attığı goller ve asistleriyle kırmızı beyazlıları mutlu etti. Hazırlık maçlarında da başarılı bir grafik ortaya koyan Mehmet, ilk haftada 2-2 biten Adana Demirspor müsabakasında 1'er gol ve asistle oynadı.
İkinci haftada deplasmanda 4-3 kaybedilen Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor mücadelesini de boş geçmeyen deneyimli futbolcu, 1 kez fileleri sarsmayı başarırken, 2-1 kazanılan Altınordu karşılaşmasında da Abdulkadir'e gol pasını veren isim oldu. Mehmet Boztepe, Balıkesirspor'un kazandığı 4 puanda büyük pay sahibi oldu.
Öte yandan 3 günlük bayram iznine çıkan Balıkesirspor, Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına pazar günü başlayacak. 


 

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