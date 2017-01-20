Balıkesirspor liderle oynuyor

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Ümraniyespor maçı saha koşulları uygun olmadığı için ileri bir tarihe ertelenen Balıkesirspor, yarın lider Eskişehirspor'a konuk olacak.

Eskişehir Yeni Stat'ta saat 15.00'te başlayacak kritik randevuyu Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek, Murat Ergin Gözütok ile Mehmet Salih Mazlum bayraklarıyla Öğretmenoğlu'na yardım edecek. Karşılaşmayı TRT Türk naklen yayınlanlayacak.

Balıkesirspor'da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muhammed Ali ve Oğuz Yılmaz ile sarı kart cezalısı Eray Ataseven forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı ekip, illk yarıda evinde 2-1 yenildiği rakibinden rövanşı alma hesapları yaparken teknik direktör Can Cangök, "Rakibimiz lider ama biz de iyi bir takımız. Kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" diye konuştu. Lider Eskişehirspor'un 31, 6'ncı sıradaki Balıkesirspor'un 24 puanı var.