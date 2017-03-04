Balıkesirspor lideri ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Balıkesirspor, yarın evinde lider Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabakayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Haftaya 31 puanla 6'ıncı sırada giren Balıkesirspor, 43 puanlı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek play off iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Evindeki son maçta Bandırmaspor'u 5-0 yenen kırmızı beyazlılarda yönetim tribünlerin dolması için bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Passolig kartları bloke edilen seyirciler için Kuva-yi Milliye Meydanı'nda dev ekran kuracak. Balıkesirspor'da iyileşen sağ bek Okan forma giyebilecek. Oğuzhan, Glumac, Mehmet Boztepe ve Bekamenga ise kart sınırında yer alıyor.

