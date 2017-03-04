Balıkesirspor lideri ağırlıyor

Evindeki son maçta Bandırmaspor'u 5-0 yenen kırmızı beyazlılarda yönetim tribünlerin dolması için bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Passolig kartları bloke edilen seyirciler için Kuva-yi Milliye Meydanı'nda dev ekran kuracak. Balıkesirspor'da iyileşen sağ bek Okan forma giyebilecek. Oğuzhan, Glumac, Mehmet Boztepe ve Bekamenga ise kart sınırında yer alıyor.
Evindeki son maçta Bandırmaspor'u 5-0 yenen kırmızı beyazlılarda yönetim tribünlerin dolması için bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Passolig kartları bloke edilen seyirciler için Kuva-yi Milliye Meydanı'nda dev ekran kuracak. Balıkesirspor'da iyileşen sağ bek Okan forma giyebilecek. Oğuzhan, Glumac, Mehmet Boztepe ve Bekamenga ise kart sınırında yer alıyor.