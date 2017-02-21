Balıkesirspor kenetlendi

Kulübe yıllarca sponsor olarak destek veren, belediye başkanı olduktan sonra da desteğini sürdüren Başkan Uğur'un bu davranışı Başkan Feyyaz Çiftçi başta olmak üzere herkesi mutlu etti. Uğur, Balıkesirspor'un kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermesini diledi. Bandırmaspor maçında sergilediği futbol ve attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağlayan kaptan Burak, iki başkanla tribünlere üçlü çektirdikten sonra teknik heyet ve futbolcularla da selfie çekti. FOTOĞRAFLI
Kulübe yıllarca sponsor olarak destek veren, belediye başkanı olduktan sonra da desteğini sürdüren Başkan Uğur'un bu davranışı Başkan Feyyaz Çiftçi başta olmak üzere herkesi mutlu etti. Uğur, Balıkesirspor'un kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermesini diledi. Bandırmaspor maçında sergilediği futbol ve attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağlayan kaptan Burak, iki başkanla tribünlere üçlü çektirdikten sonra teknik heyet ve futbolcularla da selfie çekti. FOTOĞRAFLI