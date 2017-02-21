Balıkesirspor kenetlendi

BALIKESİRSPOR'un, TFF 1'inci Lig'deki kritik derbide Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etmesi camiayı da kenetledi. Karşılaşmayı protokol tribününde Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile birlikte izleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un maç bitiminde sahaya indi. Teknik Direktör Can Cangök ve futbolcuları kutlayan Uğur, taraftarların ısrarı üzerine tribünlere üçlü çektirdi.

Kulübe yıllarca sponsor olarak destek veren, belediye başkanı olduktan sonra da desteğini sürdüren Başkan Uğur'un bu davranışı Başkan Feyyaz Çiftçi başta olmak üzere herkesi mutlu etti. Uğur, Balıkesirspor'un kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermesini diledi. Bandırmaspor maçında sergilediği futbol ve attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağlayan kaptan Burak, iki başkanla tribünlere üçlü çektirdikten sonra teknik heyet ve futbolcularla da selfie çekti. FOTOĞRAFLI