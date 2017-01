Balıkesirspor gözünü kararttı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Ümraniyespor karşılaşmasının ertelenmesi yüzünden ilk haftayı maç yapmadan geçiren Balıkesirspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı lider Eskişehirspor'u gözüne kestirdi.

Hem sakatlıktan çıkan hem de kampa geç katıldığı için hazır olmayan futbolcular dikkate alındığında Ümraniyespor müsabakasının ertelenmesinin iyi olduğunu dile getiren teknik direktör Can Cangök, "Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Eskişehirspor'un kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Can Cangök, "Sıralamadaki yerleri de bunun kanıtı. Ayrıca saha ve seyirci avantajı da rakipten yana. Ancak biz de iyi bir ekibiz. İç saha, deplasman ayrımı yapmadan her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu kez de aynı düşünce içinde olacağız" diye konuştu.

Bu arada Futbol Federasyonu, cuma günü oynanması gereken maçı cumartesi gününe alırken müsabakanın başlama saatini de 15.00 olarak değiştirdi.