Balıkesirspor, Göztepe'ye iddialı hazırlanıyor

Ekonomik sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramadıklarını söyleyen Cangök, "İkinci devrede tek kazancımız kadro dışı kalan oyuncularımız Abdulkadir ve Cüneyt'in takıma dönmesi oldu. Sadece 14 futbolcuyla rotasyon yapıp ligi götürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de oyunculara ciddi yük biniyor" dedi. Bir maçlarının da eksik olduğunu hatırlatan Cangök, "Ümraniyespor ile ertelenen bir karşılaşmamız var. En kısa sürede yeniden play off hattında yer alacağız" diye konuştu. FOTOĞRAFLI
Ekonomik sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramadıklarını söyleyen Cangök, "İkinci devrede tek kazancımız kadro dışı kalan oyuncularımız Abdulkadir ve Cüneyt'in takıma dönmesi oldu. Sadece 14 futbolcuyla rotasyon yapıp ligi götürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de oyunculara ciddi yük biniyor" dedi. Bir maçlarının da eksik olduğunu hatırlatan Cangök, "Ümraniyespor ile ertelenen bir karşılaşmamız var. En kısa sürede yeniden play off hattında yer alacağız" diye konuştu. FOTOĞRAFLI