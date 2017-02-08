Balıkesirspor, Göztepe'ye iddialı hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü şampiyonluk adaylarından Göztepe'ye konuk olacak Balıkesirspor zorlu randevuya iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Can Cangök, son iki maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerine inandığını belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Göztepe'yi mağlup ederek yeniden ayağa kalkacağız" dedi. Bir Radyo'ya konuşan Cangök, "Sezonun ikinci yarısında iyi futbol oynadık ancak bir türlü sonuca yansıtamadık. Bu şanssızlığımıza son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramadıklarını söyleyen Cangök, "İkinci devrede tek kazancımız kadro dışı kalan oyuncularımız Abdulkadir ve Cüneyt'in takıma dönmesi oldu. Sadece 14 futbolcuyla rotasyon yapıp ligi götürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de oyunculara ciddi yük biniyor" dedi. Bir maçlarının da eksik olduğunu hatırlatan Cangök, "Ümraniyespor ile ertelenen bir karşılaşmamız var. En kısa sürede yeniden play off hattında yer alacağız" diye konuştu. FOTOĞRAFLI