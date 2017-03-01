Balıkesirspor gol yağdırdı

TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle play off hattına dönen Balıkesirspor, 21 haftada 38 golle ligin en skorer takımı konumunda.Bu sezon oynadığı pozitif futbolla dikkat çeken kırmızı beyazlı ekip, özellikle Teknik Direktör Can Cangök'ün göreve gelişiyle rakip filelere gol yağdırmaya başladı. Ligde Samsunspor ve Bandırmaspor'u 5-0 yenen Balıkesirspor, Elazığspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarını ise 4-1 kazandı. Balıkesirspor, ilk yarıda evinde Adana Demirspor'u 4-2, deplasmanda Boluspor'u ise 3-2 mağlup etti.Oynadığı 21 maçın sadece 5'inde skor üretmeyi başaramayan Balıkesirspor'da 38 golün 20'sini Bekamenge ve kaptan Burak Çalık kaydetti. 13 kez ağları sarsan Kamerunlu Bekamenga, gol krallığı yarışında Göztepeli Jahovic'in 1 gol gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son haftalarda yükselen formu yükselen Burak da 7 gole ulaştı.Kırmızı beyazlılarda takımın penaltıcısı İshak, beyaz noktadan 5 kez ağları sarstı. Foxi 4, Abdülkadir 3 gol attı.

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