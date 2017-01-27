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Balıkesirspor- Giresunspor maçından notlar

BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Can Cangök, birçok maçta ilk 11'de oynattığı Mehmet Boztepe'yi Giresunspor karşısında yedek bıraktı. Tecrübeli teknik adam, Mehmet'in yerine Nizamettin'e şans verdi. Eskişehirspor maçında ikinci yarıda...

Balıkesirspor- Giresunspor maçından notlar
BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Can Cangök, birçok maçta ilk 11'de oynattığı Mehmet Boztepe'yi Giresunspor karşısında yedek bıraktı. Tecrübeli teknik adam, Mehmet'in yerine Nizamettin'e şans verdi. Eskişehirspor maçında ikinci yarıda oyuna girip, bir gol atıp, bir topu direkten dönen Abdülkadir ve Cüneyt de yine yedek kaldı.
ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
BALIKESİRSPOR'da bir dönem forma giyen Isaac Promise ve Dilaver Güçlü bu kez rakip olarak Atatürk Stadı'ndaydı. Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, iki futbolcuyu da hamle oyuncusu olarak düşünüp, yedek soyundurdu. Promise ve Dilaver maçtan önce eski takım arkadaşlarıyla özlem giderdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
BALIKESİRSPOR-Giresunspor maçında tribünler özellikle Teknik Direktör Can Cangök'ün çağrılarına rağmen yine boş kaldı. Maçın cuma günü ve soğuk bir havada oynanması karşılaşmaya olan ilgiyi azalttı. Onkolikler yine Maraton'da yerlerini alırken, müsabakanın başlamasıyla birlikte kırmızı-beyazlı futbolculara destek verdi. Yaklaşık 50 Giresunspor taraftarı da takımlarını Balıkesir'de yalnız bırakmadı. "Gurbetçi Çotanaklar" ve "Marmaralı Çotanaklar" Türk bayrağı da açtı. İki takım taraftarları seremoninin ve İstiklal Marşı'nın ardından, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" diye bağırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin kişi izledi. 

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