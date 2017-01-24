Balıkesirspor galibiyete odaklandı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Eskişehirspor'a 3-2 yenilerek geçen haftayı puansız kapatan Balıkesirspor, cuma günü konuk edeceği Giresunspor müsabakasına kilitlendi.

Eskişehirspor yenilgisinin ardından 9'unculağa kadar gerileyen kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Can Cangök, yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Zirve yarışından kopmak istemediklerini belirten Can Cangök, "Giresunspor'u sahamızda yenerek kayıpları telafi edeceğiz. Bu kritik müsabakada taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Balıkesirspor-Giresunspor mücadelesinin biletleri de satışa sunuldu. Bilet fiyatları, kapalı tribün birinci kategori 50 TL, ikinci kategori 20 TL, maraton 10 TL ve kale arkaları da 7.5 TL olarak belirlendi.