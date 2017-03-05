Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor Notlar

BALIKESİRSPOR'da son iki haftada sakatlığı nedeniyle forma giymeyen sağ bek Okan Alkan, bu maçta kadroya alındı ancak maç eksiği nedeniyle yedek soyundu. Teknik Direktör Can Cangök, kalede yine Atilla'ya, forvette Abdulkadir'e yer verdi. İlk 11'de çıktığı maçta rakip fileleri sarsan Abdülkadir, Atatürk Stadındaki ilk golünü attı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları süren kaleci Vedat, Ferhat Kiraz, Pereira ile kart cezalısı Murat ve Caner Arıcı, 18 kişilik kadronun dışında kaldı. Caner gibi bir dönem Balıkesirspor forması giyen stoper Yiğitcan Erdoğan ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Mücadelede, TFF 1'inci Lig'in golcülerini karşı karşıya getirdi. Attığı 13 golle krallık yarışında Göztepeli Jahovic'i takip eden Christian Bekamenga ile 12 gollü Evkur Yeni Malatyaspor'lu Diabang Dialiba takımlarının galibiyetleri için olduğu kadar gol sayılarını arttırmak içinde oynadı.

Karşılaşmaya ilgi beklenenin altında oldu. Maraton tribünündeki Onkolikler taraftar grubunun Passolig kartlarına bloke konulması nedeniyle bu tribünde büyük boşluklar dikkat çekti. Cezalı Onkolikler, karşılaşmayı stadın hemen dışında kurulan dev ekranda izledi. 300 Malatyalı taraftar misafir tribünde yerlerini aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin kişi izledi.

