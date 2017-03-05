Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor Notlar

BALIKESİRSPOR'da son iki haftada sakatlığı nedeniyle forma giymeyen sağ bek Okan Alkan, bu maçta kadroya alındı ancak maç eksiği nedeniyle yedek soyundu. Teknik Direktör Can Cangök, kalede yine Atilla'ya, forvette Abdulkadir'e yer verdi. İlk...

Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor Notlar
BALIKESİRSPOR'da son iki haftada sakatlığı nedeniyle forma giymeyen sağ bek Okan Alkan, bu maçta kadroya alındı ancak maç eksiği nedeniyle yedek soyundu. Teknik Direktör Can Cangök, kalede yine Atilla'ya, forvette Abdulkadir'e yer verdi. İlk 11'de çıktığı maçta rakip fileleri sarsan Abdülkadir, Atatürk Stadındaki ilk golünü attı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları süren kaleci Vedat, Ferhat Kiraz, Pereira ile kart cezalısı Murat ve Caner Arıcı, 18 kişilik kadronun dışında kaldı. Caner gibi bir dönem Balıkesirspor forması giyen stoper Yiğitcan Erdoğan ise yedek kulübesinde görev bekledi.
Mücadelede, TFF 1'inci Lig'in golcülerini karşı karşıya getirdi. Attığı 13 golle krallık yarışında Göztepeli Jahovic'i takip eden Christian Bekamenga ile 12 gollü Evkur Yeni Malatyaspor'lu Diabang Dialiba takımlarının galibiyetleri için olduğu kadar gol sayılarını arttırmak içinde oynadı.
Karşılaşmaya ilgi beklenenin altında oldu. Maraton tribünündeki Onkolikler taraftar grubunun Passolig kartlarına bloke konulması nedeniyle bu tribünde büyük boşluklar dikkat çekti. Cezalı Onkolikler, karşılaşmayı stadın hemen dışında kurulan dev ekranda izledi. 300 Malatyalı taraftar misafir tribünde yerlerini aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin kişi izledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.