Balıkesirspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının bilet fiyatlarında indirime gitti

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftayı 6 puanla geçerek yeniden play off hattına adını yazdıran Balıkesirspor'un bu hafta lider Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın bilet fiyatlarında indirime gitti.

5 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, 5-0'lık Bandırmaspor galibiyetinin şerefine 5 TL olarak belirledi. Bu fiyatın tüm tribünler için geçerli olduğu açıklandı.

Bandırmaspor derbisinde alınan 5-0'lık tarihi zaferi ölümsüzleştirmek için hazırlanan hatıra biletler ve tişörtler de satışa sunuldu. Taraftarlar, Toplu Taşıma Merkezinde(TTM) konuşlanan mobil store aracında ve Vasıf Çınar Caddesi'ndeki Balıkesirspor Store'da hatıra biletlerini 10, hatıra tişörtleri ise 25 TL'ye alabilecek. Taraftardan zorlu maratonda mali destek bekleyen yönetimin bir süre önce başlattığı SMS kampanyasının da sürdüğü açıklandı. Taraftarlar, mobil telefonlarına Balıkesirspor yazıp 4026'ya göndererek takımlarına destek verebilecek. SMS ücreti 5 TL.