Balıkesirspor Erkut Şentürk'le anlaştı

Kariyerinde 19 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcunun Eskişehirspor'la 775 bin TL alacağı konusunda davalık olduğu belirtildi.
Öte yandan Balıkesirspor'da 500 bin TL alacağının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen Eray, henüz kampa katılmadı. Yönetimin parasını ödemek için kaynak aradığı Eray'a yabancı futbolcularla birlikte perşembe gününe kadar izin verdiği öğrenildi. 15 Ocak'ta Ümraniyespor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçına kadar Antalya'da kalacak Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, transfer yapılması halinde ikinci yarıda iddialı olacaklarını söyledi. FOTOĞRAF