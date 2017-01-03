Balıkesirspor Erkut Şentürk'le anlaştı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 24 puanla tamamlayan Balıkesirspor, geçen sezon devre arasında Eskişehirspor'la sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz kalan Erkut Şentürk'le anlaştı. Bir dönem yıldız adayı olarak lanse edilen ve 30 kez genç milli olan 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun, transfer tahtasının açılması halinde 2.5 yıllık imza atacağı öğrenildi. Başkan Feyyaz Çiftçi, Erkut'un Antalya kampına katıldığını doğruladı. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve siyah beyazlı kulüpte 16 yaşında profesyonelliğe adım atan Erkut, 2012-13 sezonu öncesi Eskişehirspor'a transfer oldu.

Kariyerinde 19 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcunun Eskişehirspor'la 775 bin TL alacağı konusunda davalık olduğu belirtildi.

Öte yandan Balıkesirspor'da 500 bin TL alacağının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen Eray, henüz kampa katılmadı. Yönetimin parasını ödemek için kaynak aradığı Eray'a yabancı futbolcularla birlikte perşembe gününe kadar izin verdiği öğrenildi. 15 Ocak'ta Ümraniyespor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçına kadar Antalya'da kalacak Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, transfer yapılması halinde ikinci yarıda iddialı olacaklarını söyledi. FOTOĞRAF