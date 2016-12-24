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Balıkesirspor-Elazığspor maçından notlar

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor, Elazığspor maçına sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuz Yılmaz ve Muhammet Ali'den yoksun çıktı. Kadro dışı bırakılan Zeefuik, Abdülkadir, Dilaver ve Hüseyin Tok'un yokluğunda dar rotasyonla eli...

Balıkesirspor-Elazığspor maçından notlar
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor, Elazığspor maçına sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuz Yılmaz ve Muhammet Ali'den yoksun çıktı. Kadro dışı bırakılan Zeefuik, Abdülkadir, Dilaver ve Hüseyin Tok'un yokluğunda dar rotasyonla eli zayıflayan teknik direktör Can Cangök, 18 kişilik kadroda İbrahim İçuz, Şaban ve Çağatay gibi genç oyunculara yer verdi. Oğuz'un sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma şansı bulan genç Oğuzhan, yine ilk 11'de görev aldı.
İki takım futbolcuları sahaya son yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberliği vurgulayan, "Biz birlikte Türkiye'yiz" pankartıyla çıktı. Oyuncular taraftarları el ele selamladı. Tribünlerde, "Biz milletiz, Türkiye'yi darbeye teröre yedirmeyiz" yazılı pankart açıldı. Tribünlere asılan dev bayraklar dikkat çekti. Karşılaşmadan önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Balıkesirspor tribünlerinde, "10'Kolikler Bandırma" yazılı pankart açıldı. Futbolda Balıkesirspor'la aralarında tatlı rekabet olan Bandırmalı sporseverler, 10 plakasını kabul etmeyip 10.5 söylemleri ile gündeme gelmişlerdi.
Maçın cumartesi günü ve soğuk havada oynanması seyirci sayısını oldukça düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 4 bini bulan seyirci sayısı bin 500'e düştü. Elazığspor taraftarları için ayrılan bölümde ise sadece 14 kişi vardı. Balıkesirspor'da ilk haftalarda kazanılan penaltılar kaçınca takımın penaltıcısı olan İshak, Elazığspor karşısında beyaz noktadan yine affetmedi. İshak, bu sezon 5'inci penaltı golünü attı.

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