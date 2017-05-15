Balıkesirspor: "Elazığspor daha esnek olmalıydı"

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Elazığspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, sahaya sürdüğü çok genç oyuncularına rakiplerinin daha esnek olması gerektiğini söyledi.

Genç bir ekiple sahaya çıktıklarını belirten Cangök, "Üst ve alt sıraları ilgilendirmeyen bu maçta Elazığsporlular, gençlerimize karşı biraz daha esnek olabilirdi. Elazığspor için elbette kazanmak önemliydi ama bu kadar farkı zorlamaları bana doğru gelmedi" dedi. Müsabakada altyapı patentli 9 oyuncuya şans verdiğini belirten Cangök, "Elazığspor maçında gelecek vaad eden futbolcularımızı görmek istedim. Onların da kendilerini tartmasını bekledim. Amacımız gençlerimiz hakkında fikir sahibi olmaktı" yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısını play off hattında tamamlayan Balıkesirspor, 33 maç sonunda 12'nci kez sahadan mağlup ayrıldı. Kırmızı beyazlılar son haftaya girilirken 39 puanda kaldı ve 10'uncu sıraya geriledi.