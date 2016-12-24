Balıkesirspor-Elazığspor: 4-1

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Serkan Çimen (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (xxx)- Okan (xxx), Oğuzhan (xxx), Glumac (xx), Bülent (xx), Eray (xxx), İshak (xxx) (Dk.79 Nizamettin xx), Mehmet Boztepe (xxx) (Dk.72 N'Dongala xx) , Foxi (xxx), Burak Çalık (xxx) (Dk.90 Doğa), Bekamenga (xxx)

ELAZIĞSPOR: Çağlar (x)- Hakan Bilgiç (x), Mehmet (xx), Murat (x), Onur Güney (x), Binya (xx), Çağrı (xx), Mesut (x), Tom (xx), Traore (xx) (Dk.84 Ömer), Berk (x)

GOLLER: Dk.31 Oğuzhan, Dk.45 (penaltı) İshak, Dk.73 Burak Çalık, Dk.88 Bekamenga (Balıkesirspor), Dk.84 (kendi kalesine) Glumac (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Binya (Elazığspor), Mehmet Boztepe, Eray, Glumac (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirsspor, üst üste iki beraberliğin ardından sahasında konuk ettiği Elazığspor'u farklı yendi: 4-1. Kırmızı beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde ilk yarıyı 24 puanla tamamladı. Elazığspor ise 13 puanla tehlikeli bölgede kaldı.

16'ıncı dakikada Balıkesirspor gole yaklaştı. Okan'ın sağdan ortasında kaleci Çağlar'dan dönen topu önünde bulan Bekamenga'nın volesi yandan auta çıktı.

29'uncu dakikada Elazığsporlu Traore'nin sağ çaprazdan şutu kaleci Vukovic'te kaldı.

31'inci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Oğuzhan, yaklaşık 25 metreden harika bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

45'inci dakikada Balıkesirspor Bekamenga'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan İshak farkı ikiye çıkardı: 2-0.

56'ıncı dakikada Balıkesirspor atağında Burak Çalık soldan ortaladı, Bekamenga topun üstünden atladı, Foxi vurdu, top az farkla yan direğin yanından auta çıktı.

73'üncü dakikada Balıkesirspor'un üçüncü golü geldi. İshak'ın pasında hızla ceza alanına giren Burak Çalık, sol ayağı ile yerden sert vurdu: 3-0.

84'üncü dakikada gelişen Elazığspor atağında Murat sağdan ortaladı, Glumac ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

88'inci dakikada Bekamenga önce defans oyuncularını ardından kaleciyi çalımladı ve skoru belirleyen golü attı: 4-1.



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