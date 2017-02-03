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Balıkesirspor düzelemedi

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezon başında hedefini Süper Lig olarak belirlemesine rağmen ekonomik sorunlar nedeniyle ilk yarıda istikrarsız bir performans sergileyen Balıkesirspor, ikinci devreye de istediği gibi başlayamadı. Kırmızı...

Balıkesirspor düzelemedi
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezon başında hedefini Süper Lig olarak belirlemesine rağmen ekonomik sorunlar nedeniyle ilk yarıda istikrarsız bir performans sergileyen Balıkesirspor, ikinci devreye de istediği gibi başlayamadı.
Kırmızı beyazlı takım, Ümraniyespor maçının ertelenmesinin ardından önce Eskişehirspor'a, ardından Giresunspor'a yenilerek 2'de sıfır çekti. 19'uncu hafta sonunda 24 puanda kalan Balıkesirspor, play off barajının 3 puan gerisinde kalırken, küme düşme hattının ise 7 puan üzerinde yer alıyor.
Balıkesirspor'un üst üste oynayacağı Göztepe ve Bandırmaspor maçlarında alacağı sonuçlar, ligdeki kaderini belirleyecek. Kırmızı-beyazlılar, toplayacağı puanlara göre ya play off hedefine yürüyecek ya da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Teknik direktörü Can Cangök, şanssız mağlubiyetler aldıklarını belirterek, "Başarı için kenetlenmemiz gerekiyor" mesajı verdi.
Öte yandan Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arada yarın saat 15.00'te Bursaspor'la Bursa'da seyircisiz bir hazırlık maçı oynayacak.

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