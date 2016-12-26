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Balıkesirspor, devre arasına ilk 6 takım arasında girmeyi başardı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Elazığspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, devre arasına ilk 6 takım arasında girmeyi başardı. 16'ncı haftayı 3 puanla kapatarak 24 puan toplayan kırmızı beyazlılar, deplasmanda...

Balıkesirspor, devre arasına ilk 6 takım arasında girmeyi başardı
TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde Elazığspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, devre arasına ilk 6 takım arasında girmeyi başardı. 16'ncı haftayı 3 puanla kapatarak 24 puan toplayan kırmızı beyazlılar, deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalan 23 puanlı Ümraniyespor'u geride bırakıp, 22 puana ulaşan Altınordu'yu altında tuttu. Giresunspor'un deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenilip 21 puanda kalması da Balıkesirspor'un ekmeğine yağ sürdü.
Öte yandan Balıkesirspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasına 24 puanla 6'ncı sırada girerek ilginç bir istatistik ortaya koydu. 2015-16'da 16 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, 2016-17'de aynı periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle yine adını play off hattına yazdırdı. Balıkesirspor, geçen sezon ilk yarı sonunda 22 gol atıp, 13 gol yerken +9 averajla, bu sezon ise 28 gol kaydedip, 17 gol yiyerek +11 averajla ilk 6'da yer almayı başardı.

 

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