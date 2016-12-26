Balıkesirspor, devre arasına ilk 6 takım arasında girmeyi başardı

Öte yandan Balıkesirspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasına 24 puanla 6'ncı sırada girerek ilginç bir istatistik ortaya koydu. 2015-16'da 16 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, 2016-17'de aynı periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle yine adını play off hattına yazdırdı. Balıkesirspor, geçen sezon ilk yarı sonunda 22 gol atıp, 13 gol yerken +9 averajla, bu sezon ise 28 gol kaydedip, 17 gol yiyerek +11 averajla ilk 6'da yer almayı başardı.