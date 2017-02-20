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Balıkesirspor'dan tarihi zafer

TÜRKİYE 1'inci Ligi'ndeki Balıkesir derbisinde Bandırmaspor'u sahasında 5-0 yenen Balıkesirspor, tarihi bir zafere imza attı, 1976 yılında başlayan ezeli rekabetteki en farklı galibiyetini aldı. Balıkesirspor, bu arada 24 Aralık'ta...

Balıkesirspor'dan tarihi zafer
TÜRKİYE 1'inci Ligi'ndeki Balıkesir derbisinde Bandırmaspor'u sahasında 5-0 yenen Balıkesirspor, tarihi bir zafere imza attı, 1976 yılında başlayan ezeli rekabetteki en farklı galibiyetini aldı.
Balıkesirspor, bu arada 24 Aralık'ta 4-1 kazandığı Elazığspor maçının ardından, 2017'nin ilk 3 puanını elde etti. Ümraniyespor'la oynaması gereken ikinci devrenin ilk müsabakası ertelenen Balıkesirspor, son 3 maçında Eskişehirspor ve Giresunspor'a yenilmiş, Göztepe'yle berabere kalmıştı. Balıkesirspor, 5-0'lık Samsunspor galibiyetinin ardından bu sezon ikinci 5 gollü galibiyetini alırken Bandırmaspor teknik direktörü Feyyaz Uçar'da maçtan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 28'e çıkaran kırmızı beyazlı ekip, maç eksiğine rağmen play off barajıyla arasındaki puan farkını 3'e indirip yeniden umutlandı. Kötü gidişin ardından kadroda değişikliğe giderek kalede Vukovic'in yerine Atilla'yı oynatan, Göztepe maçında beraberlik golünü atan Abdülkadir'e ilk 11'de şans veren teknik direktör Can Cangök'ün tercihleri beğeni kazandı. Derbide son haftalarda olduğu gibi 20 yaşındaki Oğuzhan'ın yanı sıra 21 yaşındaki Çağatay'a da şans veren Can Cangök, "Balıkesirspor camiası olarak çok sevinçliyiz. Hem iyi oynayıp hem de bunu skora yansıtınca keyfi daha bir farklı oluyor. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi. BEKAMENGA'DAN 4'ÜNCÜ DUBLE
Balıkesirspor'un Kamerunlu golcüsü Christian Bekamenga, gol orucunu Bandırmaspor derbisinde bozarken attığı 2 golle bu sezon dördüncü kez duble yaptı. İlk yarıda oynanan Elazığspor maçından bu yana suskun kalan Bekamenga, daha önce Mersin İdman Yurdu karşısında hat-trick yapmış, Göztepe, Adana Demirspor ve Samsunspor sınavlarında da 2'şer gol atmıştı. Bekamenga, gol krallığı yarışında 13 gole ulaşıp Göztepeli Jahovic ve Bolusporlu Poepon'u yakaladı. Bandırma derbisinde skora 2 golle katkı yapan Burak Çalık ise ligde 6 gole ulaştı. Kaptan Burak ise etkili futboluyla dikkati çekti.   FOTOĞRAFLI  

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