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Balıkesirspor'dan İzmir çıkarması

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü Bornova Stadı'nda Göztepe'ye misafir olacak Balıkesirspor'un taraftarları kritik maç öncesi seferberlik ilan etti. Kırmızı beyazlıların taraftar grubu Onkolikler, İzmir'e çıkarma yapmak...

Balıkesirspor'dan İzmir çıkarması
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü Bornova Stadı'nda Göztepe'ye misafir olacak Balıkesirspor'un taraftarları kritik maç öncesi seferberlik ilan etti.
Kırmızı beyazlıların taraftar grubu Onkolikler, İzmir'e çıkarma yapmak için herekete geçti. Saat 19.00'da başlayacak maç için saat 13.30'da Balıkesir Atatürk Stadı önünde otobüs kaldıracak futbolseverler, 10 TL karşılığında takımlarını kale arkasından destekleyecek. Sosyal medya üzerinden de çağrıda bulunan Onkolikler, ""Bu yakın deplasmanda taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.
Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'da 4 futbolcunun kart sınırında buluntduğunu belirleyen teknik direktör Can Cangök, 3'er sarı kartı olan orta saha oyuncusu İshak, forvet Mehmet ve stoperler Gulumac ile Oğuzhan'dan dikkatli olmalarını istedi.
İzmir'e galibiyet için geleceklerini belirten Cangök, "Göztepe karşısında iyi futbol oynayıp galibiyete ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Balıkesirspor sezonun ilk yarısında oynanan maçta Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup etmişti.

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