Balıkesirspor'da sular durulmuyor

TFF 1'inci Lig'de yaşadığı mali kriz nedeniyle şimdiye kadar birçok futbolcuyla yollarını ayıran Balıkesirspor'da ilk yarının bitimiyle birlikte yeni ayrılıkların olabileciği öğrenildi.

Sezon, yeniden Süper Lig parolasıyla giren kırmızı beyazlılarda maddi sorunlar bir türlü çözülemedi. Mali sıkıntılar süresince ilk fire teknik direktör Reha Erginer oldu. Erginer'in yerine göreve gelen camiaca tanınmış isimlerden Can Cangök yönetiminde başarılı sonuçlar alınırken önce ekim ayında Tadic'in sözleşmesi feshedildi ardından, Dilaver, Hüseyin ve Abdülkadir kadro dışı bırakıldı.

Yönetimin Hüseyin ve Dilaver'in sözleşmelerini feshettiği ortaya çıkarken futbolcuların alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttuğu belirtildi. Kulüpte geçen hafta eşi görülmemiş şekilde kulübün müzesinden bir kupayı alıp götüren Zeefuik önce karakolluk oldu, ardından kadro dışı kaldı. Bal-Kes'te son olarak takımın değişmez isimlerinden Eray da 500 bin TL alacağının ödenmesi için kulübe Federasyon kanalıyla ihtar çekti. Futbolcu, parası ödenmezse serbest kalabilir. Eray'ın Balıkesir'de mutlu olduğunu belirten Şube Sorumlusu Harun Atabay, gereken ödemeyi yaparak futbolcularını takımda tutacaklarını söyledi.