Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Balıkesirspor'da sular durulmuyor

TFF 1'inci Lig'de yaşadığı mali kriz nedeniyle şimdiye kadar birçok futbolcuyla yollarını ayıran Balıkesirspor'da ilk yarının bitimiyle birlikte yeni ayrılıkların olabileciği öğrenildi. Sezon, yeniden Süper Lig parolasıyla giren...

Balıkesirspor'da sular durulmuyor
TFF 1'inci Lig'de yaşadığı mali kriz nedeniyle şimdiye kadar birçok futbolcuyla yollarını ayıran Balıkesirspor'da ilk yarının bitimiyle birlikte yeni ayrılıkların olabileciği öğrenildi.
Sezon, yeniden Süper Lig parolasıyla giren kırmızı beyazlılarda maddi sorunlar bir türlü çözülemedi. Mali sıkıntılar süresince ilk fire teknik direktör Reha Erginer oldu. Erginer'in yerine göreve gelen camiaca tanınmış isimlerden Can Cangök yönetiminde başarılı sonuçlar alınırken önce ekim ayında Tadic'in sözleşmesi feshedildi ardından, Dilaver, Hüseyin ve Abdülkadir kadro dışı bırakıldı.
Yönetimin Hüseyin ve Dilaver'in sözleşmelerini feshettiği ortaya çıkarken futbolcuların alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttuğu belirtildi. Kulüpte geçen hafta eşi görülmemiş şekilde kulübün müzesinden bir kupayı alıp götüren Zeefuik önce karakolluk oldu, ardından kadro dışı kaldı. Bal-Kes'te son olarak takımın değişmez isimlerinden Eray da 500 bin TL alacağının ödenmesi için kulübe Federasyon kanalıyla ihtar çekti. Futbolcu, parası ödenmezse serbest kalabilir. Eray'ın Balıkesir'de mutlu olduğunu belirten Şube Sorumlusu Harun Atabay, gereken ödemeyi yaparak futbolcularını takımda tutacaklarını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55