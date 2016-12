Balıkesirspor'da özlem bitti

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, ilk yarıyı 24 puanla tamamlamanın sevincini yaşarken evindeki 56 günlük galibiyet hasretine de son verdi.

İç sahada son olarak 30 Ekim'de Samsunspor'u 5-0 yenen kırmızı beyazlı ekip, o tarihten sonra ilk kez Balıkesir'de maç kazandı. Balıkesirspor, Reha Erginer'in istifası sonrası göreve gelen Can Cangök dönemindeki 10 maçı 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle geçmiş oldu. Elazığspor maçında hem disiplinli oynayıp hem de takım savunmasını iyi yaptıklarını söyleyen Can Cangök, "Takımımız disiplinli oynadığı zaman çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Bu takım moralli olduğu zaman tüm engelleri aşabilir" dedi.

Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini ve takviyenin şart olduğunu vurgulayan Cangök sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın transfer yasağı var. Yasak kalkarsa bize mutlaka oyuncu lazım. İkinci devre çok daha zorlu geçecek. Sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Muhammet Ali ve Oğuz'dan yararlanamayacağız. Şu an kadromuzda 13-14 oyuncu var. 25 kişilik bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Maddi sıkıntı yaşıyoruz ama futbolculardan gideceğini söyleyen olmadı. Ama bonservisini isteyen, gitmek isteyen futbolcular da çıkabilir. Benim gönlüm play off oynamayı, takımın şampiyon olmasını istiyor ama bunlar organizasyon gerektiren işler. Organizasyonu iyi yapamazsak hayal peşinde koşmanın da anlamı olmaz. Bunun için herkesin katkısı gerekiyor."

Balıkesirspor'un golcüsü Christian Bekamenga 6 haftalık suskunluğunu Elazığspor maçıyla son verdi. Fileleri 2 kez havalandırdığı Samsunspor maçından sonra gole hasret kalan Kamerunlu forvet, Elazığspor karşısında suskunluğunu bozdu.

Ligde 11 gole ulaşan Bekamenga, krallık yarışında Bolusporlu Poepon'u da yakaladı.

Balıkesirspor'da İshak, penaltından 5'te 5 yaptı. İshak, penaltıdan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Boluspor'dan (2) sonra Elazığspor'u da boş geçmedi. Ligdeki 5 golünü de penaltıdan atan futbolcu, Christian Bekamenga'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu.