Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Balıkesirspor'da özlem bitti

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, ilk yarıyı 24 puanla tamamlamanın sevincini yaşarken evindeki 56 günlük galibiyet hasretine de son verdi. İç sahada son olarak 30 Ekim'de Samsunspor'u 5-0 yenen kırmızı...

Balıkesirspor'da özlem bitti
TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'u 4-1 mağlup eden Balıkesirspor, ilk yarıyı 24 puanla tamamlamanın sevincini yaşarken evindeki 56 günlük galibiyet hasretine de son verdi.
İç sahada son olarak 30 Ekim'de Samsunspor'u 5-0 yenen kırmızı beyazlı ekip, o tarihten sonra ilk kez Balıkesir'de maç kazandı. Balıkesirspor, Reha Erginer'in istifası sonrası göreve gelen Can Cangök dönemindeki 10 maçı 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgiyle geçmiş oldu. Elazığspor maçında hem disiplinli oynayıp hem de takım savunmasını iyi yaptıklarını söyleyen Can Cangök, "Takımımız disiplinli oynadığı zaman çok daha iyi şeyler yapabiliyor. Bu takım moralli olduğu zaman tüm engelleri aşabilir" dedi.
Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini ve takviyenin şart olduğunu vurgulayan Cangök sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takımın transfer yasağı var. Yasak kalkarsa bize mutlaka oyuncu lazım. İkinci devre çok daha zorlu geçecek. Sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Muhammet Ali ve Oğuz'dan yararlanamayacağız. Şu an kadromuzda 13-14 oyuncu var. 25 kişilik bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Maddi sıkıntı yaşıyoruz ama futbolculardan gideceğini söyleyen olmadı. Ama bonservisini isteyen, gitmek isteyen futbolcular da çıkabilir. Benim gönlüm play off oynamayı, takımın şampiyon olmasını istiyor ama bunlar organizasyon gerektiren işler. Organizasyonu iyi yapamazsak hayal peşinde koşmanın da anlamı olmaz. Bunun için herkesin katkısı gerekiyor."
Balıkesirspor'un golcüsü Christian Bekamenga 6 haftalık suskunluğunu Elazığspor maçıyla son verdi. Fileleri 2 kez havalandırdığı Samsunspor maçından sonra gole hasret kalan Kamerunlu forvet, Elazığspor karşısında suskunluğunu bozdu.
Ligde 11 gole ulaşan Bekamenga, krallık yarışında Bolusporlu Poepon'u da yakaladı.
Balıkesirspor'da İshak, penaltından 5'te 5 yaptı. İshak, penaltıdan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Boluspor'dan (2) sonra Elazığspor'u da boş geçmedi. Ligdeki 5 golünü de penaltıdan atan futbolcu, Christian Bekamenga'dan sonra takımın en golcü ikinci ismi oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55