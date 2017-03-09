Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Balıkesirspor'da milli gurur

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un başarılı oyuncusu Foxi Kethevoama, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kethevoama, 24 ve 27 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar için önümüzdeki günlerde ülkesine gidecek....

Balıkesirspor'da milli gurur
TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un başarılı oyuncusu Foxi Kethevoama, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kethevoama, 24 ve 27 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar için önümüzdeki günlerde ülkesine gidecek.
Sezon başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan gelen Foxi, 20 maçta forma giydi ve 4 gol attı. 30 yaşındaki oyuncu, ülkesinde daha önce 29 kez milli oldu. 
Öte yandan Balıkesirspor  U14 takımında forma giyen forvet Bedirhan Kolkoparan ve kaleci Ahmet Çağrı Güney, Bursa Bölge Karması'ndaki başarılı performansları nedeniyle U14 Milli Takımı'nın Antalya kampına davet edildi. Bu başarıyı ödüllendirmek isteyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, genç sporculara YDS Akademi'de yabancı dil eğitimi vereceklerini açıkladı. 

FOTOĞRAFLI          

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.