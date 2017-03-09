Balıkesirspor'da milli gurur

TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor'un başarılı oyuncusu Foxi Kethevoama, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kethevoama, 24 ve 27 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar için önümüzdeki günlerde ülkesine gidecek.

Sezon başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan gelen Foxi, 20 maçta forma giydi ve 4 gol attı. 30 yaşındaki oyuncu, ülkesinde daha önce 29 kez milli oldu.

Öte yandan Balıkesirspor U14 takımında forma giyen forvet Bedirhan Kolkoparan ve kaleci Ahmet Çağrı Güney, Bursa Bölge Karması'ndaki başarılı performansları nedeniyle U14 Milli Takımı'nın Antalya kampına davet edildi. Bu başarıyı ödüllendirmek isteyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, genç sporculara YDS Akademi'de yabancı dil eğitimi vereceklerini açıkladı. FOTOĞRAFLI