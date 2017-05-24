Balıkesirspor'da İshak sözleşmesini feshettİ

TFF 1'inci Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Balıkesirspor'da başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Maddi zorluklar nedeniyle sezon içinde yerli ve yabancı bir çok oyuncu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Balıkesirspor'da sözleşmesi biten Eray'ın takıma veda etmesinden sonra bu kez İshak Çakmak kulüple ilişiğini kesti.Sezon başında Atiker Konyaspor'dan transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan İshak, kendisine ait twitter hesabından sözleşmesini feshettiğini duyurdu.İshak açıklamasında, "Bir yıl boyunca formamı adam gibi terlettiğim için mutluyum, ayrıldığım için ise içimde bir burukluk var. Beni destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. İnşallah farklı durumlarda Balıkesirspor formasını terletmek nasip olur. Hakkınızı helal edin" dedi.Ligde 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki ön libero, tamamı penaltıdan 7 gol attı. İshak'ın kulüple 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Balıkesir'de sözleşmeleri biten Okan Alkan ve Bülent Cevahir'in de ayrılacağı belirtildi.

FOTOĞRAF