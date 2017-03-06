Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Balıkesirspor'da İshak'ın boşu yok

BALIKESİRSPOR'un orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Evkur Yeni Malatyaspor maçında penaltı gollerine bir yenisini daha ekledi. Bu sezon kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren İshak, takımının skor yüküne önemli katkıda bulunurken, kritik...

Balıkesirspor'da İshak'ın boşu yok
BALIKESİRSPOR'un orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Evkur Yeni Malatyaspor maçında penaltı gollerine bir yenisini daha ekledi.
Bu sezon kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren İshak, takımının skor yüküne önemli katkıda bulunurken, kritik puanlara imzasını attı.
Sezon başında Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarında kazanılan penaltıları Bekamenga ve Dilaver'in kaçırmasının ardından bu görevi üstlenen İshak, 6 kez gittiği beyaz noktada fire vermezken, Balıkesirspor deneyimli oyuncunun penaltı golü attığı 5 karşılaşmadan sadece birini kaybetti.
Evkur Yeni Malatyaspor'la ilk yarıda oynanan müsabakada da bir penaltı golü kaydeden İshak, takımının sahadan 2-1 yenik ayrılmasını önleyemedi. İç sahada 1-1 biten Sivasspor randevusunda kazanılan penaltıyı gole çeviren İshak, Balıkesirspor'un 3-2 kazandığı Boluspor deplasmanında 2 penaltı golü atarak takımının 3 puan almasını sağladı. 4-1 kazanılan Elazığspor karşılaşmasında da kullandığı penaltıyı gole çeviren deneyimli oyuncu, dünkü maçta son dakikada kazanılan penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla ağlar gönderip takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.  

  FOTOĞRAFLI          

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.