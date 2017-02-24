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Balıkesirspor'da hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor yarın kendisi gibi ilk 6 hesapları yapan Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve Erkan Engin'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Kırmızı...

Balıkesirspor'da hedef 3 puan
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor yarın kendisi gibi ilk 6 hesapları yapan Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve Erkan Engin'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı süren sağ bek Okan'ın durumu belirsizliğini korurken, geçen haftaki Bandırmaspor müsabakasında görev alamayan orta saha İshak'ın ise tamemen iyileştiği açıklandı.
Teknik Direktör Can Cangök, Bandırmaspor galibiyetinin takıma büyük moral olduğunu belirterek, Adana deplasmanından da 3 puanla döneceklerini söyledi. Bir maçları eksik olmasına karşın play dff hattıyla aralarında 3 puan fark bulunduğunu hatırlatan Cangök, "Adana'da mutlak kazanmalııyız. Bu karşılaşmadan alınacak sonuç bizim geleceğimizi tayin edebilir. Çok dikkatli olup elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu. Balıkesirspor sezonun ilk yarısında oynanan maçta mavi şimşekleri sahasında 4-2 yenmeyi bilmişti. 
BANDIRMASPOR HATIRASI
Balıkesirspor yönetimi, 5-0 kazanılan Bandırmaspor maçı için hatıra bileti bastıracak. Kulüpten yapılan "10 sizden 5 bizden" başlıklı açıklamada, "5-0'lık tarihi galibiyetimizi ölümsüzleştirmek adına hatıra biletleri bastırılacaktır. Biletler 10 liradan satışa sunulacak ve Balıkesirspor Store'dan temin edilecektir" denildi.
Teknik Direktör Can Cangök, kulübün Bandırmaspor galibiyeti sonrası satışa çıkardığı 5 toptan birini satın alıp, taraftarlar derneğine hediye etti.  Bu arada yönetim, 5 Mart'ta oynanacak Yeni Malatyaspor maçının bilet fiyatlarını tüm tribünler için 5 TL olarak açıkladı.

   

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