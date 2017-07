Balıkesirspor'da gözler TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na çevrildi

ULUSLARARASI Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), FIFA'nın Balıkesirspor'a verdiği iki dönem transfer yasağı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verip, yasağı geçici olarak kaldırmasının ardından gözler TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) çevrildi.Başkan Remzi Boncuk, yasağın resmi olarak kalktığını ancak transfer yapabilmeleri için UÇK'daki dosyaları kapatmaları gerektiğini açıkladı. Federasyon'dan UÇK'daki alacaklarla ilgili tek tek bilgi isteyeceklerini belirten Boncuk, "Şu an için 9 milyon TL borçtan bahsediliyor ancak kesin miktar federasyondan gelecek yazıyla ortaya çıkacak" diye konuştu.UÇK'ya başvuran isimler arasında yerli futbolcuların yanı sıra Hırvat Ante Kulusic ve Bosna Hersekli Ermin Zec'in de yer aldığını dile getiren Başkan Boncuk, "Futbolcularla ya da avukatlarıyla tek tek görüşüp, anlaşarak, bu dosyaları kısa süre içinde kapatmayı hedefliyoruz. Zaman kulübün aleyhine işliyor. Oyuncunun 1 alacağı varsa, bekleyince bu rakam faizlerle 5 oluyor. Transfer için 8 Eylül'e kadar süre var. En kısa zamanda UÇK'daki sorunu çözüp, takıma takviyeler yapmak istiyoruz. Ancak bunun için de kaynak yaratmamız gerekiyor. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.DENİZLİSPOR'A YENİLDİLERYeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Balıkesirspor, üçüncü özel maçında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Daha önceki Payasspor ve Şagadam müsabakalarını kazanan kırmızı beyazlı ekip, Denizlispor karşısına Vukovic, Okan, Glumac, Oğuzhan, Bülent, Cüneyt, Nizamettin, Furkan, Mehmet, Doğa ve Foxi 11'i ile çıktı. 38. dakikada Foxi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Balıkesirspor, Barış'ın 83'deki penaltı ve Cihan'ın 89. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.Teknik Direktör Can Cangök, hafif sakatlıkları bulunan kaptan Burak Çalık ve Abdülkadir Özgen'i riske etmedi. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Muhammet Ali Doğan ve Oğuz Yılmaz aylar sonra ilk kez bir maçta forma giydi. İkinci yarıda Oğuzhan ve Furkan'ın yerine oyuna giren iki futbolcu teknik heyetten tam not aldı.

FOTOĞRAFLI