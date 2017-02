Balıkesirspor'da gözler Bandırmaspor'da

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 20'nci haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanından 90+1'inci dakikada bulduğu golle 1 puan alan Balıkesirspor'da gözler, bu hafta oynayacağı Bandırmaspor müsabakasına çevrildi.

Yıllardır büyük rekabet yaşadığı ilçesinin takımını pazar günü Atatürk Stadı'nda ağırlayacak olan kırmızı beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda golsüz berabere kaldığı ezeli rakibini bu kez yenerek hem üç maçlık galibiyet hasretine nokta koymak, hem de play off iddiasını güçlendirmek için ter dökecek.

Orta sahanın kilit isimlerinden İshak'ın derbi öncesi cezalı duruma düşmesi teknik heyetin keyfini kaçırırken, Göztepe macındaki 1-1'lik skoru değerlendiren teknik direktör Can Cangök, şunları söyledi:

"İlk yarıda çok iyi oynadık. Eğer final paslarında dikkatli olabilseydik, 2-3 farkla öne geçebilirdik. Göztepe ikinci yarıda toparlandı. Geriye düştükten sonra son dakikada bulduğumuz gol, emeklerimizin karşılığı oldu. Her şeye rağmen Bandırma maçı öncesi moral bulduk."

BÜLENT DOĞUM GÜNÜNDE MAÇAN GALİBİYETE ÜZÜLDÜ

Balıkesirspor'un önemli isimlerinden Bülent Cevahir, doğum günü olan 13 Şubat'ta oynanan Göztepe maçında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Skor 0-0'ken, 70'inci dakikada bir şutu direkten dönen Bülent, şöyle tdedi:

"Göztepe'yi yenseydik, 3 puan güzel bir doğum günü hediyesi olabilirdi ama kısmet değilmiş. Son dakika golüyle gelen beraberlik de hiç yoktan iyidir. Şimdi önümüzde zorlu bir Bandırmaspor derbisi var. Bu maçı kazanarak galibiyeti camiamıza armağan etmek istiyoruz."

