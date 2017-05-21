Balıkesirspor'da gençler göze girdi

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 42 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan Balıkesirspor'da genç futbolcular sınıfı geçti.

Ligde sezonun son 3 haftasında sakatlık, ceza ve kadrodan ayrılan futbolcuların çokluğu nedeniyle altyapısında yetişen gençlere şans veren kırmızı beyazlılarda Ümraniye karşısında Asil Kaan, İbrahim, Oğuzhan, Çağatay, Şaban ve Rahmi Anıl, ilk 11'de görev yaptı. Sonradan oyuna dahil olan gençler Emre ve Akçan Deniz, galibiyeti getiren golleri attı. Teknik direktör Can Cangök, gençlerin performansından memnun olduklarını söyledi.