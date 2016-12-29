Balıkesirspor'da Eray seferberliği

Manisaspor'dan 2013-14'te transfer edilen Eray'ın kırmızı beyazlılarla 2017 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Eray ile birlikte Bekamenga ve İshak gibi oyuncuların adı başka kulüplerle anılmaya başlanırken, Başkan Feyyaz Çiftçi, "İshak ve Bekamenga'nın sözleşmesi sürüyor. Bu futbolculara karşı maddi yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu oyuncuları isteyen kulüplerin muhatap olacakları yer biziz. Ancak Eray konusunda insiyatif bizim elimizde değil. Eray problemini de çözeceğiz" dedi.
Manisaspor'dan 2013-14'te transfer edilen Eray'ın kırmızı beyazlılarla 2017 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Eray ile birlikte Bekamenga ve İshak gibi oyuncuların adı başka kulüplerle anılmaya başlanırken, Başkan Feyyaz Çiftçi, "İshak ve Bekamenga'nın sözleşmesi sürüyor. Bu futbolculara karşı maddi yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu oyuncuları isteyen kulüplerin muhatap olacakları yer biziz. Ancak Eray konusunda insiyatif bizim elimizde değil. Eray problemini de çözeceğiz" dedi.