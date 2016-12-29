Balıkesirspor'da Eray seferberliği

TFF 1'inci Lig'de ilk devreyi 24 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Balıkesirspor, oyuncusu Eray Ataseven'i takımda tutabilmek için kolları sıvadı. Maddi sıkıntılar yüzünden kanat oyuncu Daudet N'Dongala'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Balıkesirspor'da alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran Eray'ın da süresi doldu. Serbest kalması an meselesi olan orta saha oyuncusuna acil 500 bin TL ödenmesi gerekiyor. Kaynak arayışlarına başlayan yönetimin oyuncuyu kaçırmamak için büyük seferberlik başlattığı belirtildi.

Manisaspor'dan 2013-14'te transfer edilen Eray'ın kırmızı beyazlılarla 2017 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Eray ile birlikte Bekamenga ve İshak gibi oyuncuların adı başka kulüplerle anılmaya başlanırken, Başkan Feyyaz Çiftçi, "İshak ve Bekamenga'nın sözleşmesi sürüyor. Bu futbolculara karşı maddi yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu oyuncuları isteyen kulüplerin muhatap olacakları yer biziz. Ancak Eray konusunda insiyatif bizim elimizde değil. Eray problemini de çözeceğiz" dedi.