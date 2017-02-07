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Balıkesirspor'da Burak'a yumurtalı kutlama

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nda pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'ın antrenmanından sonra kaptan Burak Çalık'ın doğum günü kutlandı. Burak için özel olarak hazırlatılan...

Balıkesirspor'da Burak'a yumurtalı kutlama
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nda pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'ın antrenmanından sonra kaptan Burak Çalık'ın doğum günü kutlandı.
Burak için özel olarak hazırlatılan pastanın kesilmesinin ardından takım arkadaşları tecrübeli futbolcunun başında yumurta kırdı. 28 yaşına giren Burak Çalık, "Bugün doğum günü pastamı kestik, inşallah sezon sonunda şampiyonluk pastasını keseriz" dedi.
Öte yandan zorlu Göztepe randevusu öncesi Balıkesirspor'da gözler Bekamenga'ya çevrildi. Balıkesirspor'un ilk yarıda 2-1 kazandığı maçta attığı 2 golle Göztepe'yi yıkan Kamerunlu yıldız, İzmir'de bu defa 2 haftalık suskunluğunu bozacağını dile getirdi. Deneyimli santrfor, çift kalede attığı gollerle alkış topladı. Bekamenga, gol krallığı yarışında 12'şer golü bulunan Göztepeli Adis Jahovic ve Bolusporlu Poepon'un ardından 11 golle 3'üncü sırada yer alıyor.

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