Balıkesirspor'da bu sezon 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Gidenlerin ardından şu an 4'ü yabancı, 8'i genç takımdan 24 kişilik kadroya sahip olan kırmızı beyazlı kulüpte Muhammet Ali Doğan ve Oğuz Yılmaz ise sakatlıkları sonrası sezonu kapattı. Balıkesirspor'da sözleşmesi süren ancak 25 kişilik kadroda düşünülmeyen ve vizeleri yapılmayan İlhan Eker ve Cüneyt Köz gibi isimlerle ilişiğini ise henüz kesmedi. Cüneyt Köz'ün devre arasında takıma dönmesi bekleniyor. İlhan Eker'e ise dönüş yolu kapalı olduğu belirtildi.
Gidenlerin ardından şu an 4'ü yabancı, 8'i genç takımdan 24 kişilik kadroya sahip olan kırmızı beyazlı kulüpte Muhammet Ali Doğan ve Oğuz Yılmaz ise sakatlıkları sonrası sezonu kapattı. Balıkesirspor'da sözleşmesi süren ancak 25 kişilik kadroda düşünülmeyen ve vizeleri yapılmayan İlhan Eker ve Cüneyt Köz gibi isimlerle ilişiğini ise henüz kesmedi. Cüneyt Köz'ün devre arasında takıma dönmesi bekleniyor. İlhan Eker'e ise dönüş yolu kapalı olduğu belirtildi.