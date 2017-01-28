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Balıkesirspor'da aynı kabus

TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarıya da ilk iki maçını kaybederek başladı, play off hattından uzaklaştı. Ligin ilk maçında evinde 2-1 yenildiği Eskişehirspor'a geçen hafta 3-2'lik skorla boyun...

Balıkesirspor'da aynı kabus
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor, sezonun ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarıya da ilk iki maçını kaybederek başladı, play off hattından uzaklaştı. Ligin ilk maçında evinde 2-1 yenildiği Eskişehirspor'a geçen hafta 3-2'lik skorla boyun eğen kırmızı beyazlılar, ilk yarıda 1-0 yenildiği Giresunspor'a ise evinde yine aynı skorla mağlup oldu.
Balıkesirspor, son Giresunspor mağlubiyetiyle birlikte Atatürk Stadı'ndaki başarılı performansını da gölgeledi. İlk yarıda Eskişehirspor'a kaybettikten sonra evinde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 15 puan toplayan Balıkesir ekibi, 34 gün sonra taraftarıyla buluştuğu mücadelede Giresunspor'a yenildi ve bu sezon ikinci kez sahasından puan çıkaramadı. Kemal Erginer'in istifasından sonra 7'nci haftadaki Sivasspor maçıyla Balıkesirspor'un dümenine geçen Teknik Direktör Can Cangök de ilk kez kendi sahasında yenilmenin üzüntüsünü yaşadı.
CANGÖK'TEN KALKAN
Balıkesirspor'da Giresunspor yenilgisinin ardından oyuncularına sahip çıkan Teknik Direktör Can Cangök, "Bu mağlubiyetten ders çıkartmamız gerekiyor" dedi. Cangök, "Kazanmak için çabayı gösterdik. Bazen topun sizi istemediği, sevmediği günler oluyor. Giresunspor çok fazla kalemize gelemedi ama son dakikalarda bulduğu frikik golüyle maçı lehine çevirmesini bildi. Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar bulduk ama olmadı. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarmamız ve ayakta kalmamız gerekiyor. Balıkesirspor ilk kez maç kaybetmiyor. Oyuncularımızı çok hırpalarsak çok daha kötü günler yaşayabiliriz" diye konuştu.

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