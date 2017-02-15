Balıkesirspor'da Atilla kurtarışlarla güven verdi

TFF 1'inci Lig'de Göztepe deplasmanından beraberlikle dönen Balıkesirspor'da Vukovic'ten formayı kapan Atilla, yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi.

Göztepe karşısında ligde bu sezon ilk defa eldivenleri eline geçiren Atilla, özellikle ilk yarıda ligin gol kralı Jahovic'in kullandığı penaltıda gole de izin vermedi. Teknik direktör Can Cangök, kaleci Atilla'yı bu hafta Bandırmaspor'la oynanacak yerel derbide yine ilk 11'de sahaya sürecek.

Bu arada Balıkesirspor'da santrafor Bekamenga'nın formsuzluğu sonrası aynı mevkideki Abdülkadir de ilk 11'i zorlamaya başladı. Göztepe maçında sonradan oyuna dahil olan Abdülkadir, 90+1'inci dakikada attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Son 3 maçta Eskişehirspor ve Göztepe ağlarını birer kez sarsan Abdülkadir ile ilgili son karar ise maç günü verilecek. Can Cangök'ün Bekamenga'yı 11'de oynatıp takımın nöbetçi golcüsü haline gelen Abdülkadir'i yine sonradan sahaya sürebileceği bildirildi.

Öte yandan Balıkesirspor yönetimi, pazar günü saat 18.30'da Atatürk Stadı'nda oynanacak Bandırmaspor derbisinin biletlerini zamlı satışa sunacağı öğrenildi. Daha önce 7.5 TL olan misafir tribün biletleri 30, kale arkası 23.5 TL'den satılacağı, kapalı tribün birinci kategori yine 50, ikinci kategori 20, maraton ise 10 TL olması bekleniyor.