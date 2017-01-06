Balıkesirspor'da altyapıdan gelen oyuncuların saçları sıfıra vuruldu

BALIKESİRSPOR'un Antalya kampında, altyapıdan gelen oyuncuların saçları sıfıra vuruldu. Kırmızı beyazlı ekipte bu kez saçı kesilecek oyuncular kura ile belirlendi. Kampa katılan 10 genç futbolcudan 5'inin traş edilmesi kararlaştırıldı. Kurada İbrahim İçuz, Emre Akkaş, Şaban Tükenmez, Görkem Fidan ve Kaan Kayalı'nın adı çıktı. Kaptan Burak Çalık, Andrija Vukovic, Okan Alkan, Mehmet Boztepe ve Bülent Cevahir bu kez yeteneklerini saç kesiminde sergileyip, gençlerin saçını kazıdı. Saç kesimi kahkahalar ve espriler içinde gerçekleştirildi. FOTOĞRAFLI