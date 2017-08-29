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Balıkesirspor'da alacaklılarla pazarlıklar sürüyor

FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezasını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak geçici olarak kaldırmasına rağmen Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki (UÇK) dosyaları yüzünden transfer yapamayan...

Balıkesirspor'da alacaklılarla pazarlıklar sürüyor
FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağı cezasını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak geçici olarak kaldırmasına rağmen Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki (UÇK) dosyaları yüzünden transfer yapamayan Balıkesirspor, alacaklılarla pazarlıkları sürdürüyor.
UÇK'daki dosyalar konusunda önemli gelişme sağladıklarını kaydeden Başkan Remzi Boncuk, "Borçlu olduğumuz futbolcular ve avukatlarıyla görüşüyoruz. Ödemeleri taksitlendirmeye çalışırken, bir yandan da kaynak arıyoruz. 7 Eylül'de CAS'ta görülecek duruşmaya kadar sorunu çözmeye çalışacağız" diye konuştu.
"Altınordu galibiyeti ile kara bulutları dağıttık" diyen Başkan Boncuk, üst sıraları hedeflediklerini söyledi. Boncuk, ilk 3 hafta ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Lige 2 şanssız maçla başladık. Adana Demirspor önünde tartışmalı bir penaltıyla galibiyetten olduk. Erzurumspor'dan dramatik bir mağlubiyet aldık. Altınordu maçında geri düşmemize karşın mücadeleyi bırakmadık ve sahadan 3 puanla ayrılıp galibiyetle tanıştık. Doğru oyunu oynadıkça başarı gelecektir. Sabırlı olmak lazım. Şimdi milli maç arası var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip, ilerleyen haftalarla birlikte üst sıralar için mücadele edeceğiz" dedi.  

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