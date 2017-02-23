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Balıkesirspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

TFF 1'inci Lig'de 5-0'lık Bandırmaspor galibiyetiyle moral kazanan Balıkesirspor'da gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Bandırmaspor derbisini tribünden izleyen sağbek Okan Alkan'ın...

Balıkesirspor'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor
TFF 1'inci Lig'de 5-0'lık Bandırmaspor galibiyetiyle moral kazanan Balıkesirspor'da gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçına çevrildi. Sakatlığı nedeniyle Bandırmaspor derbisini tribünden izleyen sağbek Okan Alkan'ın sakatlığının sürdüğü, son antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yapan genç futbolcunun bu karşılaşmada da forma giymesinin zor olduğu bildirildi.
Sarı kart cezası sona eren ön libero İshak'ın ise Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alacağı öğrenildi.
Bandırmaspor galibiyetinin kendilerine moral verdiğini söyleyen Teknik Direktör Can Cangök, "Ancak yarış sürüyor. Bir galibiyete takılıp kalma gibi bir lüksümüz yok. Cumartesi günü Adana Demirspor'la çok zorlu bir maçımız var. Bu randevuyu ligde geleceğimizi tayin edecek maçlardan biri olarak görüyorum. Kazanırsak yeniden iddialı bir konuma gelebiliriz" diye konuştu. Bir maçı eksik olan Balıkesirspor haftaya 28 puanla 8'inci sırada girerken, Adana Demirspor ise 26 puanla 11'inci basamakta bulunuyor. 

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