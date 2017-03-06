Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Balıkesirspor'da 1 puan kötünün iyisi

TFF 1'inci Lig'de play off mücadelesi veren Balıkesirspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'la evinde son saniyelerde gelen penaltı golüyle 2-2 berabere kalırken, Teknik Direktör Can Cangök, 1 puanı kötünün iyisi olarak değerlendirdi. Güçlü...

Balıkesirspor'da 1 puan kötünün iyisi
TFF 1'inci Lig'de play off mücadelesi veren Balıkesirspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'la evinde son saniyelerde gelen penaltı golüyle 2-2 berabere kalırken, Teknik Direktör Can Cangök, 1 puanı kötünün iyisi olarak değerlendirdi.
Güçlü rakipleri karşısında 1-0 öne geçmelerine karşın hakemin hatalı kararları yüzünden oyundan düştüklerini söyleyen Cangök, "Bizim açımızdan maçın çok kırılma anları oldu. 1-0'dan sonra mutlak bir penaltımız verilmedi. Hakem faullerde haksız düdükler çaldı. Deplasmanda bile bu kadar ezilmedik. Hakemin tutarsız davranışları sinir sistemimizi bozdu. Takım olarak üzerimizde bir miskinlik vardı. Böyle maçlarda kazanmayı daha çok istemeliyiz" diye konuştu.   

5-0 kazandıkları Bandırmaspor karşılaşmasındaki coşkuyu yakalayamadıklarını sözlerine ekleyen Can Cangök, maraton tribünündeki taraftarların cezalı olmasının da takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kabul etmek gerekir ki, Evkur Yeni Malatyaspor bu  ligin en iyi takımlarından biri. Özellikle ofanstaki zenginlikleriyle bize benziyor. Yine de sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. İkinci devre çok pozisyon verdik ve bu nedenle kaybedebilirdik. Beraberliği yakalamak için her türlü riski aldık. Son saniyelerde gelen penaltı golü moral oldu, takımı ayakta tuttu. Bu maçta 3 puan değerliydi ancak ortaya koyduğumuz mücadele karşısında 1 puan da iyinin kötüsü diyebilirim" diye konuştu.       

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.