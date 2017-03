Balıkesirspor'da 1 puan kötünün iyisi

TFF 1'inci Lig'de play off mücadelesi veren Balıkesirspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'la evinde son saniyelerde gelen penaltı golüyle 2-2 berabere kalırken, Teknik Direktör Can Cangök, 1 puanı kötünün iyisi olarak değerlendirdi.

Güçlü rakipleri karşısında 1-0 öne geçmelerine karşın hakemin hatalı kararları yüzünden oyundan düştüklerini söyleyen Cangök, "Bizim açımızdan maçın çok kırılma anları oldu. 1-0'dan sonra mutlak bir penaltımız verilmedi. Hakem faullerde haksız düdükler çaldı. Deplasmanda bile bu kadar ezilmedik. Hakemin tutarsız davranışları sinir sistemimizi bozdu. Takım olarak üzerimizde bir miskinlik vardı. Böyle maçlarda kazanmayı daha çok istemeliyiz" diye konuştu. 5-0 kazandıkları Bandırmaspor karşılaşmasındaki coşkuyu yakalayamadıklarını sözlerine ekleyen Can Cangök, maraton tribünündeki taraftarların cezalı olmasının da takımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Kabul etmek gerekir ki, Evkur Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi takımlarından biri. Özellikle ofanstaki zenginlikleriyle bize benziyor. Yine de sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. İkinci devre çok pozisyon verdik ve bu nedenle kaybedebilirdik. Beraberliği yakalamak için her türlü riski aldık. Son saniyelerde gelen penaltı golü moral oldu, takımı ayakta tuttu. Bu maçta 3 puan değerliydi ancak ortaya koyduğumuz mücadele karşısında 1 puan da iyinin kötüsü diyebilirim" diye konuştu.