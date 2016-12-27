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Balıkesirspor'da 1 numara Vukovic

TÜRKİYE 1inci Ligu'nde ilk yarıyı 24 puanla play off hattında tamamlayan Balıkesirspor'da oynanan 16 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan kaleci Vukovic, takımın en çok forma giyen oyuncusu oldu. Kalesinde 17 gol gören Hırvat file bekçisi,...

Balıkesirspor'da 1 numara Vukovic
TÜRKİYE 1inci Ligu'nde ilk yarıyı 24 puanla play off hattında tamamlayan Balıkesirspor'da oynanan 16 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan kaleci Vukovic, takımın en çok forma giyen oyuncusu oldu.
Kalesinde 17 gol gören Hırvat file bekçisi, 1440 dakika sahada kaldı. Yine tüm maçlarda sahaya ilk 11'de çıkan Kamerunlu golcü Christian Bekamenga, Vukovic'in ardından 1419 dakika ile zirvede yer alan diğer isim oldu. Orta sahanın dinamosu İshak 1419, Burak Çalık ise 1416 dakika sahada kalarak, takımın vazgeçilmezleri olduklarını gösterdi.
Balıkesirspor'da Okan, Bülent, Glumac, Eray ve Foxi 15'er maçta forma giyerek dikkat çeken diğer oyuncular olarak ön plana çıktı. Genç Oğuzhan Çapar, 10 maçta 429 dakika oynadı. Büyük umutlarla alınan Fransız kanat oyuncusu Daudat N'dongala ise 11 maçta 381 dakika forma şansı bulabildi. Futbolcuları 16 maçta 24 sarı, 1 kırmızı kart gören Balıkesir, ligin en centilmen takımlardan biri oldu. Ligin en az sarı kart gören ekibi olan kırmızı-beyazlılarda tek kırmızı Tomislav Glumac'a çıktı. Glumac, Altınordu maçında oyundan atıldı.

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