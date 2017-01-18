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Balıkesirspor'da 1 formaya 2 aday

TFF 1'inci Lig'de cumartesi zorlu Eskişehirspor deplasmanına odaklanan Balıkesirspor'da sarı kart cezalısı ön libero Eray Ataseven'in yokluğunda Cüneyt Köz ya da Nizamettin Çalışkan'ın forma giymesi bekleniyor. İlk yarının son...

Balıkesirspor'da 1 formaya 2 aday
TFF 1'inci Lig'de cumartesi zorlu Eskişehirspor deplasmanına odaklanan Balıkesirspor'da sarı kart cezalısı ön libero Eray Ataseven'in yokluğunda Cüneyt Köz ya da Nizamettin Çalışkan'ın forma giymesi bekleniyor.
İlk yarının son haftasındaki Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşen Eray, Ümraniyespor deplasmanında kadroya alınmadı. Ancak Ümraniyespor müsabakası elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenince genç futbolcunun cezası Eskişehirspor randevusuna sarktı.
Teknik direktör Can Cangök'ün, Ümraniyespor maçı öncesi belirlediği ilk 11'de yer alan Cüneyt, Nizametin'e göre bir adım önde görünüyor. Tecrübeli teknik adam, "Cüneyt sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Ümraniyespor'a karşı Cüneyt'in güçlü fiziğinden yararlanmak istedik. Ancak Eskişehirspor karşısında başka şeyler de deneyebiliriz" dedi. Cangök, ilk yarıda fazla oynamayan Nizamettin'in kampı iyi geçirdiğini ve ikinci devrede takıma katkı sağlayacağını söyledi.

FOTOĞRAF 

 

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