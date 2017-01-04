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Balıkesirspor boş durmuyor

TRANSFER yasağını kaldırmak için kaynak arayışına giren Balıkesirspor yönetimi, takviye çalışmalarını da sürdürüyor. Geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Erkut Şentürk'ün Antalya kampına katılmasının ardından bu kez Yeni...

Balıkesirspor boş durmuyor
TRANSFER yasağını kaldırmak için kaynak arayışına giren Balıkesirspor yönetimi, takviye çalışmalarını da sürdürüyor.
Geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen Erkut Şentürk'ün Antalya kampına katılmasının ardından bu kez Yeni Malatya'dan ayrılan forvet oyuncusu Sinan Özkan'la anlaşma sağlandığı öğrenildi. Transfer tahtasını açmak için Futbol Federasyonu'na 1.3 milyon TL yatırması gereken Balıkesirspor, bu sorunu çözdükten sonra iki futbolcuya imza attıracak.
Öte yandan ilk yarıda kadro dışı bırakılan ve alacakları için TFF'ye başvuran Abdülkadir Özgen krizi de çözüldü. Bir süredir U21 takımıyla antrenmanlara çıkan golcü futbolcunun affedildiği ve yarın Antalya kampına katılacağı açıklandı.
520 bin TL alacağı ödenmediği gerekçesiyle kampa katılmayan Eray Ataseven'in takımda kalması için girişimler sürüyor. Yönetiminin, söz konusu rakamın büyük bölümünü temin ettiği ve futbolcu ile bugün bir kez daha görüşme yapılacağı bildirildi. 

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