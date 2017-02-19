Balıkesirspor-Bandırmaspor Notları

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

EV SAHİBİ TAKIMDA 2 DEĞİŞİKLİK

Balıkesirspor teknik direktörü Can Cangök, geçen hafta deplasmanda oynanan Göztepe maçının onbirinden 2 değişiklik yaparak Bandırmaspor müsabakasına çıktı. Cangök, sarı kart cezalısı İshak'ın yerine Abdulkadir'i, sakat sağ bek Okan'ın yerine de Cüneyt'i oynattı.

BANDIRMASPOR'DA ÖZGÜR VE FOFANA YOKTU

Konuk Bandırmaspor'da sakatlığı süren Özgür ve Mali U20 Milli Takımı'na giden Fofana Balıkesirspor maçında görev alamadı. Bordo beyazlılarda kart cezası biten Emre Güngör ile sakatlığı geçen Yiğit Gökoğlan yeniden on birde sahaya çıkarak formalarına kavuştu. Bandırmaspor'da Yiğit ve Mehmet Boztepe eski takımı Balıkesirspor'a rakip oldu.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK

Balıkesir derbisinde 2 takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bandırmasporlu taraftarların misafir tribünündeki yerini almasıyla başlayan küfürleşmeler maç boyunca sürdü.

MEŞALE ŞOVU

Karşılaşmanın başında Balıkesirspor taraftar grubu Onkolikler'in meşale şovu nedeniyle karşılaşma bir dakika kadar durdu. Kırmızı beyazlılar, ilin plaka numarası olan 10. dakikada konfeti şov yaptı. Kendilerini "10.5" olarak adlandıran Bandırmalı Kronikler de yine meşale yakıp ses bombası atarak Balıkesirsporlu futbolseverlere karşılık verdi. Bal-Kes'li taraftarlar, Balıkesirspor'un ilk yarıda 3-0 öne geçmesinden sonra da "Bandırma kümeye" diye tempo tuttu.

PANKARTLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Maraton tribünü dolduran Onkolikler "Tek şehir, tek takım, Bu aşkın s10u yok, Şehr-i Kuvay-i Milliye" yazılı pankartlar açtı. Kronikler'in ise"Valisiz vilayet" pankartı dikkat çekti.

5000 SEYİRCİ VARDI

Karşılaşmayı 700'ü Bandırmasporlu olmak üzere yaklaşık 5000 kişi izledi.