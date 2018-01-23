Balıkesirspor Baltok'ta Glumac sezonu kapattı

Hilmi DUYAR / BALIKESİR,()

Balıkesirspor Baltok’un başarılı stoperi Tomislav Glumac, Adana Demirspor maçının 49'uncu dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından, sezonu kapattı. Sahalardan 6 ay uzak kalacak başarılı oyuncunun Sırbistan’da ameliyat olacağı belirtildi.

Teknik Direktör Giray Bulak, Glumac'ın sakatlanmasının kırmızı beyazlı camiayı çok üzdüğünü kaydedip, "Başarılı bir oyuncudan olduk. Ancak, bu oyuncunun mevkisinde Oğuzhan, Cüneyt ve İbrahim var. Yerini onlarla dolduracağım. Üzüldüğümüz taraf oyundan çıkarken pek umutlu değildik ama, masörümüzün verdiği bilgilerle biraz rahatlamıştık. Daha sonra Glumac’ın sol ayak yan bağlarda kopma, ön çaprazda çökme, menisküste yaralanma olduğunu öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Glumac 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bugün onu Sırbistan’a gönderiyoruz. Büyük olasılıkla ameliyatını orada olacak. Benim kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatım çok az oldu fakat beğendiğim bir oyuncu ve insandı. Bize çok katkı sağlayan bir futbolcuydu. Hem kişiliği hem teknik anlamda kaliteli bir oyuncumuzdu, sakatlanması hepimizi çok üzdü. İnşallah böyle sakatlıklar bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

Ülkesi Sırbistan'a giden Tomislav Glumac, bu sezon sarı kart cezalısı olduğu bir maç dışında 17 karşılaşmada görev aldı.

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