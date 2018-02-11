Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü: 1-3

BALIKESİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x) - Cüneyt (xx), Nizamettin (xxx), Furkan (xx) (Dk. 71 Muhammed x), Abdülkadir (xx), Oğuz (xx), Uğur (x) (Dk. 76 Okan x), Otoo (x) (Dk. 51 Sedat xx), Burak (xx) Bülent (xx), Cumali (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay(xxx) , - Erdem Özgenç(xxx), Alihan Kubalas, Gençer Cansev(xxx), Sedat Ağçay (xxx) (Dk. 86 Yusuf) Kenan Özer (xxx), Anton Putsila(xxx), Kibong Mbamba(xxx) Ferhat Kiraz(xx)(Dk 30 Mehmet Sak (xx), Umut Nayir(xxx), İlhan Parlak(x) (Dk. 43 Tisdell xx)

GOLLER: Dk. 28 Nizamettin (Pen) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 4 Mehmet, Dk. 16 Putsila, Dk. 50 Alihan (MKE Ankaragücü),

SARI KARTLAR: Cumali (Balıkesirspor Baltok), Mbamba, Kenan, Putsila, Korcan, Tisdell (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok, MKE Ankaragücü’ne evinde yenilerek, Play-Off yarışında bir darbe daha aldı. Karşılaşma öncesinde, Afrin’de şehit düşen askerler için Saygı Duruşu’nda bulunuldu.

Konuk ekip MKE Ankaragücü, 4'üncü dakikada Umut, 16'ncı dakikada ise Putsila’nın golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Balıkesirspor Baltok ise 28'inci dakikada Nizamettin'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Ancak konuk ekip MKE Ankaragücü 50'nci dakikada Alihan'ın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Deplasmanda 3 golle, 3 puanın sahibi oldu. MKE Ankaragücü, puanını 39'a yükselterek, 41 puanlı lider Ümraniyespor'un ardından 2'nci sırada yer alıp, Süper Lig iddiasını sürdürdü. Bu yenilgiyle Play-Off yolunda önemli bir darbe daha alan Balıkesirspor Baltok ise 29 puan ile 10'uncu sırada yer aldı.

4’üncü dakikada MKE Ankaragücü 0-1 öne geçti. Erdem’in ortasında, topa kafayla vuran Umut'un şutu ağlarla buluştu.

10’uncu dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Burak’ın ceza sahası dışından ortasında topa gelişine vuran Otoo’nun şutunu, kaleci Korcan gol çizgisinden çıkardı.

16’ncı dakikada korner atışı kullanan MKE Ankaragücü oyuncusu Sedat’ın ortasında topa gelişine vuran İlhan’ın şutu Balıkesirspor Baltok kalecisi Atilla’dan döndü. Dönen topa vuran Putsila’nun şutu ağlarla buluşurken, MKE Ankaragücü skoru 0-2 yaptı.

28’inci dakikada ceza sahası içine hızla giren Balıkesirspor Baltok oyuncusu Burak'a, Alihan'ın müdahalesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nizamettin skoru 1-2 yaparak, takımını umutlandırdı.

50’nci dakikada Erdem Özgenç’in ceza sahası içinde pasına kafa ile vuran Alihan, maçta skoru belirleyen golü kaydetti: 1-3

FOTOĞRAFLI